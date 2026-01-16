Английский клуб продолжает следить за ситуацией Довбика с Ромой
Артема ждут на Туманном Альбионе
около 1 часа назад
Артем Довбик / Фото - ФК Рома
Лидс заинтересован в трансфере нападающего Ромы и сборной Украины Артема Довбика, сообщает журналист Экрем Конур.
Рома готова отпустить украинского форварда после трансферов Дониэлла Малена и Робинио Ваза.
В сезоне 2025/26 Довбик принял участие в 17 официальных матчах Ромы, забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи.
Один из потенциальных конкурентов Довбика официально не присоединился к Роме.