Голкипер бразильского Ботафого Джон Виктор может продолжить карьеру в английском Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает Sport Witness.

29-летний бразилец привлек внимание Манчестер Юнайтед благодаря уверенным выступлениям во время клубного чемпионата мира.

По информации источника, в контракте Виктора есть опция выкупа, которая позволяет вести переговоры непосредственно с футболистом, минуя клуб. Точная сумма компенсации пока неизвестна. По одним данным, она составляет 6,7 миллиона евро, по другим – значительно больше.

Ботафого дошёл до 1/8 финала турнира, где уступил Палмейрасу со счётом 0:1 в дополнительное время. Джон Виктор сыграл все четыре матча и пропустил три гола.