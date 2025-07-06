Вратарь Ботафого может переехать в Европу
Манчестер Юнайтед активно интересуется вратарём
25 минут назад
Джон Виктор Фуртадо / фото Getty
Голкипер бразильского Ботафого Джон Виктор может продолжить карьеру в английском Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает Sport Witness.
29-летний бразилец привлек внимание Манчестер Юнайтед благодаря уверенным выступлениям во время клубного чемпионата мира.
По информации источника, в контракте Виктора есть опция выкупа, которая позволяет вести переговоры непосредственно с футболистом, минуя клуб. Точная сумма компенсации пока неизвестна. По одним данным, она составляет 6,7 миллиона евро, по другим – значительно больше.
Ботафого дошёл до 1/8 финала турнира, где уступил Палмейрасу со счётом 0:1 в дополнительное время. Джон Виктор сыграл все четыре матча и пропустил три гола.
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