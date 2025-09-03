Павел Василенко

На прошлой неделе стадион Миллуолла превратился в место, где многие болельщики наслаждались улыбками на лицах. В компенсированное время вратарь Рексема Денни Ворд остался лежать на земле после сильного столкновения. 32-летний игрок сборной Уэльса ненадолго потерял сознание и его пришлось вынести с поля на носилках под аплодисменты трибун.

Ожидалось серьёзное развитие событий, и немедленная отправка в больницу лишь усилила тревогу. Удивление стало ещё больше, когда в тот же вечер в интернете появилось видео, на котором он, всё ещё в спортивной майке, стоит у стойки McDonald's и заказывает еду.

Потенциально трагическая ситуация стала вирусным курьёзом. Видео о фастфуде начало распространяться в соцсетях, и поклонники сразу же превратили его в хит выходных.

Хотя Ворд не покинул матч с серьёзными травмами, врачи подтвердили сотрясение мозга и травму локтя, а это означает, что сборная Уэльса останется без своего потенциального голкипера в предстоящем отборочном матче чемпионата мира 2026 года против Казахстана (4 сентября).