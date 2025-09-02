Зинченко установил уникальное достижение среди украинцев после перехода в Ноттингем Форест
Игрок сборной Украины сыграет уже за третий клуб в Премьер-Лиге
27 минут назад
Александр Зинченко/фото: Ноттингем Форест
В последний день трансферного окна Александр Зинченко покинул Арсенал и на правах аренды перебрался в Ноттингем Форест.
Таким образом, игрок национальной сборной Украины установит уникальное достижение для наших представителей в Английской Премьер-Лиге: он станет первым украинцем, сыгравшим за три разные команды чемпионата.
Ранее Зинченко, как и Олег Лужный, имел опыт выступлений только за два английских клуба.
Статистика украинцев в АПЛ по количеству команд выглядит так:
- 3 клуба – Александр Зинченко (Манчестер Сити, Арсенал, Ноттингем Форест)
- 2 клуба – Олег Лужный (Арсенал, Вулверхэмптон)
- 1 клуб – Виталий Миколенко (Эвертон), Илья Заборный (Борнмут), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Егор Ярмолюк (Брентфорд), Сергей Ребров (Тоттенхэм), Михаил Мудрик (Челси), Андрей Шевченко (Челси), Андрей Воронин (Саутгемптон).
Напомним, что Зинченко также является рекордсменом по количеству сыгранных матчей в АПЛ среди украинцев - на его счету 145 поединков (76 за Манчестер Сити и 69 за Арсенал).