Зинченко отреагировал на переход в Ноттингем Форест
Украинец поменял команду
около 1 часа назад
В последний день летнего трансферного окна Ноттингем Форест объявил о подписании игрока сборной Украины Александра Зинченко, которого арендовали у Арсенала. Защитник прокомментировал свой переход.
«Привет, ребята. Очень рад присоединиться к Ноттингем Форест. С нетерпением жду предстоящего сезона. Не могу дождаться, чтобы увидеть вас всех. Вперед, Форест!» – обратился Зинченко к болельщикам команды в Instagram.
Ноттингем Форест арендовал украинца до конца сезона 2025/26.
Для Зинченко Ноттингем станет третьим английским клубом в карьере. До этого Александр играл в Манчестер Сити, а затем в Арсенале.
С 2022 года за лондонскую команду Зинченко провел 91 матч во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять ассистов.