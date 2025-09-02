Павел Василенко

В последний день летнего трансферного окна Ноттингем Форест объявил о подписании игрока сборной Украины Александра Зинченко, которого арендовали у Арсенала. Защитник прокомментировал свой переход.

«Привет, ребята. Очень рад присоединиться к Ноттингем Форест. С нетерпением жду предстоящего сезона. Не могу дождаться, чтобы увидеть вас всех. Вперед, Форест!» – обратился Зинченко к болельщикам команды в Instagram.

Ноттингем Форест арендовал украинца до конца сезона 2025/26.

Для Зинченко Ноттингем станет третьим английским клубом в карьере. До этого Александр играл в Манчестер Сити, а затем в Арсенале.

С 2022 года за лондонскую команду Зинченко провел 91 матч во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять ассистов.