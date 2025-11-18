Павел Василенко

Голкипер молодежной сборной Украины Владислав Крапивцов получил травму во время пребывания в лагере национальной команды U-21 и в ближайшее время не сможет полноценно конкурировать за игровое время в составе Жироны.

По информации испанского издания AS, 20-летний вратарь выбыл ориентировочно на срок от четырех до шести недель.

Жирона находится в сложном турнирном положении: после 12 туров команда набрала лишь 10 очков и располагается в зоне вылета.

Крапивцов травмировался в четвертом матче молодежной сборной Украины в отборе на Евро-2027 против сверстников из Турции (0:1). Футболист даже не смог завершить первый тайм.