Вратарь сборной Украины выбыл на длительный срок
Футболист имеет проблемы со здоровьем
около 4 часов назад
Фото - УАФ
Голкипер молодежной сборной Украины Владислав Крапивцов получил травму во время пребывания в лагере национальной команды U-21 и в ближайшее время не сможет полноценно конкурировать за игровое время в составе Жироны.
По информации испанского издания AS, 20-летний вратарь выбыл ориентировочно на срок от четырех до шести недель.
Жирона находится в сложном турнирном положении: после 12 туров команда набрала лишь 10 очков и располагается в зоне вылета.
Крапивцов травмировался в четвертом матче молодежной сборной Украины в отборе на Евро-2027 против сверстников из Турции (0:1). Футболист даже не смог завершить первый тайм.