Павел Василенко

Каталонская Жирона, цвета которой защищают украинцы Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков и Владислав Ванат, в 1/64 финала Кубка Испании на выезде победила клуб из пятого дивизиона страны Констансия – 3:2.

Главный тренер гостей Мичел оставил в запасе вингера Виктора Цыганкова и форварда Владислава Ваната, а в стартовом составе вышел голкипер Владислав Крапивцов.

В конце первого тайма Жирона вышла вперед благодаря точному удару Стуани. На 59-й минуте на поле вышел Цыганков. Ванат вступил в игру на 75-й минуте, а уже через две минуты после этого Констансия сравняла счет.

В дополнительное время Жирона снова вышла вперед. Причем гол сделали украинцы. Ванат отдал, а Цыганков забил. Вскоре Влад тоже отметился в воротах соперника. В конце игры хозяева отыграли один мяч, но на итог матча это уже не повлияло.

Кубок Испании, 1/64 финала

Констансия – Жирона – 2:3

Голы: Сосиас, 77, Жарди, 119 – Стуани, 39, Цыганков, 103, Ванат, 108.