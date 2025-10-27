Молодой украинский голкипер Владислав Крапивцов, который защищает ворота испанской Жироны, получил признание в Ла Лиге.

Портал score90 включил его в символическую сборную лучших игроков до 21 года чемпионата Испании.

Крапивцов вернулся в Жирону после выступления на чемпионате мира среди игроков до 20 лет. В этом сезоне за клуб он провел два матча, пропустив шесть голов.

Реал Мадрид внимательно следит за развитием 20-летнего вратаря, которого считают одним из самых перспективных молодых голкиперов Испании. Скауты королевского клуба уже проявили к нему интерес.

Ранее Жирона упустила победу в поединке с новичком Ла Лиги.