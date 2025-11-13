Павел Василенко

Бывший нападающий киевского Динамо Виктор Леоненко в интервью сайту BLIK.ua прокомментировал кадровые потери сборной Украины накануне ноябрьских игр в отборе к ЧМ-2026.

Из-за травм команде Сергея Реброва не смогут помочь универсал Ноттингем Форест Александр Зинченко, форвард Ромы Артем Довбик и опорник Динамо Владимир Бражко.

«Самая значительная потеря – это Довбик, а не Бражко и Зинченко. Бражко не всегда попадает в состав Динамо и сборной. А насчет Зинченко, то я ни разу не видел, чтобы он делал рывки. Если кто-то видел, то пусть мне покажет. Так что это не потери».

Сборная Украины занимает второе место в группе D, набрав семь очков. Франция – первая с десятью баллами, третью позицию занимает Исландия (четыре очка) и четвертую – Азербайджан (один балл).

Украина в ноябре сыграет два ключевых матча в отборе к ЧМ-2026 с командами Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября).

Матч Франция – Украина пройдет в Париже и начнется в 21:45 по киевскому времени.