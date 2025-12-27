Сергей Разумовский

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко провел юбилейный матч в английской Премьер-лиге в составе ливерпульского клуба. Матч 18-го тура против "Бернли" стал для украинца 125-м выступлением за «ирисок» в чемпионате Англии.

Миколенко присоединился к "Эвертону" в начале 2022 года, перейдя из киевского "Динамо". Сумма трансфера, по имеющейся информации, составила 23,5 млн евро. За предыдущие 124 матча в АПЛ 26-летний украинец записал на свой счет четыре гола и две результативные передачи.

Правда, юбилейная игра не принесла команде победы: матч с "Бернли" завершился нулевой ничьей. Сам Миколенко получил хорошую оценку за выступление и дважды касался мяча в штрафной площади соперника, однако даже при активном участие в атаках не смог помочь "Эвертону" дожать одного из аутсайдеров лиги.

Ранее сообщалось, что Миколенко интересен турецкому клубу.