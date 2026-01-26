Павел Василенко

Иван Перишич может во второй раз надеть футболку миланского Интера. По информации турецкого инсайдера Экрема Конура, хорватский вингер приблизился к возвращению на «Джузеппе Меацца», а стороны обсуждают контракт, рассчитанный до лета 2027 года.

Ожидается, что все формальности могут быть завершены уже на следующей неделе – в последние дни зимнего трансферного окна. Ключевым фактором в переговорах остается ситуация ПСВ в Лиге чемпионов. Голландский клуб готов отпустить опытного игрока в случае вылета из турнира.

Судьба ПСВ в главном европейском кубке решится уже в ближайшее время: в среду команда из Эйндховена примет Баварию, и поражение будет означать завершение еврокампании. В таком случае путь Перишича в Серию А может быть окончательно открыт.

Для Интера это будет хорошо знакомое имя. Хорват уже выступал за миланцев с 2015 по 2022 год, проведя семь сезонов и став важной частью команды, которая выигрывала Скудетто и доходила до решающих стадий Лиги чемпионов. Его возможное возвращение рассматривают как способ добавить опыта, универсальности и глубины состава в решающей фазе сезона.