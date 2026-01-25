Зимнее трансферное окно играет ключевую роль в футбольном сезоне, позволяя клубам заранее планировать свою стратегию на летнюю кампанию и оценивать возможные изменения в составе.

Особое внимание при этом уделяется срокам контрактов игроков. Так, у миланского Интера есть как минимум три футболиста, чьи соглашения заканчиваются в ближайшее время.

Клуб не собирается продлевать контракты с этими игроками, что означает, что уже этим летом команду покинут швейцарский вратарь Ян Зоммер, итальянский защитник Маттео Дармиан и нидерландский защитник Стефан де Врей, сообщает Николо Скира.

Зоммер защищает ворота Интера с 2023 года, де Врей выступает за команду с 2018-го, а Дармиан присоединился к «нерадзурри» в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Интер одержал 9 побед в 10 последних матчах Серии А.