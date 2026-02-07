Вингер Барселоны Рафинья рассказал интересные детали о повседневной жизни своего молодого одноклубника Ламина Ямала.

По словам бразильского футболиста, смартфон и социальные сети играют важную роль в жизни юного таланта и являются неотъемлемой частью его повседневного быта.

«Учитывая его возраст, он всегда сидит в телефоне, это нормально. Современное поколение всегда сидит в своих телефонах. TikTok, Instagram, WhatsApp, музыка, всегда в телефоне, всегда в наушниках.

Утром он всегда сонный, потому что, по моему мнению, поздно ложится спать. Не потому что каждый день посещает вечеринки, а потому что проводит так много времени за телефоном, и иногда я тоже поздно ложусь спать, потому что тоже провожу время за телефоном. Ламин не ворчливый, но тихий. Он не много разговаривает».