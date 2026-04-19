Сергей Разумовский

Завершился 27-й тур Второй лиги Украины, который принес сразу несколько неожиданных результатов и существенно повлиял на борьбу за лидерство в обеих группах.

Группа А

Суббота, 18 апреля

В группе А тур начался в субботу с двух поединков. Наибольшее внимание привлек матч в Виннице, где Нива принимала Полесье-2. Дубль житомирского клуба неожиданно не смог добыть победу и потерял важные очки в борьбе за первое место. Хозяева вышли вперед благодаря голу Загорулько и долгое время были близки к победе, однако в конце встречи Микитюк спас для гостей ничью — 1:1. Эта неудача дорого стоила Полесью-2 в турнирном контексте.

В другом матче субботы Ольховцы на выезде одержали минимальную победу над Ужгородом. Судьбу встречи решил единственный забитый мяч, автором которого стал Боцкив на 73-й минуте. Благодаря этому успеху гости пополнили свой очковый запас и завершили тур на позитивной ноте.

Вторая лига. Группа А, 27-й тур

Нива Винница – Полесье-2 1:1

Голы: Загорулько, 38 – Микитюк, 79

Ужгород – Ольховцы 0:1

Гол: Боцкив, 73

Воскресенье, 19 апреля

В воскресенье борьба в группе А продолжилась еще двумя матчами. Атлет на своем поле не оставил шансов Реал Фарме, оформив уверенную победу с счетом 4:0. Команда из Одессы вновь потерпела крупное поражение на выезде, а основными действующими лицами в составе победителей стали Мовчан и Бабич, оформившие по дублю.

Еще более важным для турнирной борьбы стал поединок в Стрые, где Скала 1911 принимала Куликов. Гости провели очень уверенный матч и одержали разгромную победу с счетом 3:0. Уже в первом тайме Патуляк оформил дубль, а во второй половине встречи Шарабура завершил успех своей команды, установив окончательный результат. Именно эта победа позволила Куликову выйти на первое место в своей группе, воспользовавшись потерей очков Полесьем-2.

Атлет – Реал Фарма 4:0

Голы: Мовчан, 31,71, Бабич, 52, 73

Скала 1911 – Куликов 0:3

Голы: Патуляк, 26, 33, Шарабура, 74

Турнирная таблица

Группа Б

Суббота, 18 апреля

В группе Б ключевые события также начались в субботу. Локомотив гостил в Александрии-2 и сумел одержать минимальную победу. Единственный гол в матче на 24-й минуте забил Мельниченко, и этого оказалось достаточно для трех очков. Этот результат стал особенно важным с учетом того, что один из конкурентов команды также потерял очки.

Речь идет о Колос-2, который в выездном матче против Чайки не смог достичь желаемого результата. Хозяеваоткрыли счет на 67-й минуте после гола Гопкало и были близки к победе, однако уже в компенсированное время Колос-2 все же спасся от поражения. Недоля реализовал пенальти на 90-й минуте и установил итоговый счет 1:1. Потеря очков в этом матче стала неприятным ударом для гостей в борьбе за победу в группе.

Вторая лига. Группа Б, 27-й тур

Александрия-2 – Локомотив 0:1

Гол: Мельниченко, 24

Чайка – Колос-2 1:1

Голы: Гопкало, 67 – Недоля, 90 (пенальти)

Воскресенье, 19 апреля

Большинство матчей было сыграно в воскресенье. Дубль Левого берега на своем поле уверенно справился с Пенуэлом, забив оба мяча еще на старте встречи. Уже на 11-й минуте счет открыл Гереш, а на 18-й преимущество хозяев удвоил Мариновский. В дальнейшем команда спокойно довела дело до победы с счетом 2:0.

Минимальную домашнюю победу одержал и дубль Черноморца, который обыграл Горняк-Спорт. Судьбу этого противостояния решил мяч Пшеничнюка, который в своем молодом возрасте имеет опыт Премьер-лиги. Одесситы сумели удержать добытое преимущество до финального свистка и записали в свой актив три очка.

Драматично завершился матч между Ребелом и Диназом в дерби Киевской области. Гости были очень близки к долгожданной победе после того, как Шусть вывел их вперед под конец встречи. Однако удержать преимущество гости не смогли. На последних минутах Власенко сравнял счет и принес Ребелу ничью — 1:1.

Левый Берег-2 – Пенуэл 2:0

Голы: Гереш, 11, Мариновский, 18

Черноморец-2 – Горняк-Спорт 1:0

Гол: Пшеничнюк, 42

Ребел – Диназ 1:1

Голы: Власенко, 88 – Шусть, 73

Турнирная таблица