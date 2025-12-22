Сергей Разумовский

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский принял участие в домашнем матче 16-го тура Серии А против Аталанты, который завершился минимальным поражением генуэзцев со счётом 0:1. Матч для хозяев сразу пошёл по самому сложному сценарию: уже на 3-й минуте команда осталась в меньшинстве после удаления голкипера Николо Леали, поэтому Дженоа фактически весь матч была вынуждена обороняться и перестраивать игру, чтобы сдержать соперника.

Малиновский вышел в стартовом составе и провёл на поле около 67 минут. После этого украинца заменили – вместо него на поле вышел Мортен Торсбю. За время, которое Руслан получил в этом матче, он 41 раз коснулся мяча и старался помогать команде в организации выхода из обороны и переходе в атаку, хотя создавать остроту было непросто из-за игры вдесятером.

Статистика Малиновского за встречу отражает его роль в центре поля: он не нанёс ни одного удара по воротам, зато создал два момента для партнёров. В пасовой работе хавбек выполнил 20 точных передач из 29 попыток – 69% точности. В борьбе украинец выиграл 5 единоборств из 8 (62,5%), один раз пошёл в дриблинг, но эта попытка оказалась неудачной. Также Малиновский заработал на себе 2 фола, сам нарушил правила один раз, отметился одним отбором и одним выносом, сделал 5 подборов мяча, но при этом допустил 12 потерь.

По данным расширенной статистки, показатель ожидаемых ассистов (xA) Малиновского в игре с Аталантой составил 0,07. Его итоговая оценка – 6,6.

