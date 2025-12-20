Главный тренер Дженоа Даниэле Де Росси поделился своим видением того, на какой позиции украинский полузащитник команды Руслан Малиновский сможет проявить себя максимально эффективно в составе грифонов.

«Малиновский может играть как плеймейкер перед защитой. Это роль, которая ему подходит. У нас также есть другие альтернативы, такие как Мазини и Френдруп. Если говорить о том, чтобы опустить его ниже, то это будет означать удаление его из зоны, где мы хотим, чтобы он был, а именно возле штрафной площадки соперника.

Против команд, которые играют в защите в пятерых, смена сторон менее неожиданна, поскольку пятый игрок уже находится на фланге. В таких случаях нужно больше смещаться в центр, а затем открывать игру», – цитирует тренера Дженоа Genova24.