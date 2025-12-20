Де Росси — о роли Малиновского в Дженоа: «Может играть как плеймейкер»
Тренер Дженоа рассказал, как хочет использовать украинского полузащитника
около 18 часов назад
Главный тренер Дженоа Даниэле Де Росси поделился своим видением того, на какой позиции украинский полузащитник команды Руслан Малиновский сможет проявить себя максимально эффективно в составе грифонов.
«Малиновский может играть как плеймейкер перед защитой. Это роль, которая ему подходит. У нас также есть другие альтернативы, такие как Мазини и Френдруп. Если говорить о том, чтобы опустить его ниже, то это будет означать удаление его из зоны, где мы хотим, чтобы он был, а именно возле штрафной площадки соперника.
Против команд, которые играют в защите в пятерых, смена сторон менее неожиданна, поскольку пятый игрок уже находится на фланге. В таких случаях нужно больше смещаться в центр, а затем открывать игру», – цитирует тренера Дженоа Genova24.
В этом сезоне 32-летний Малиновский провел 14 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
