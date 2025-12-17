«Вулверхэмптон» вернется за Бражко.
Аутсайдер АПЛ не утратил интерес к игроку Динамо
1 день назад
Владимир Бражко / Фото - ФК Динамо Киев
Полузащитник Динамо и сборной Украины Владимир Бражко может со второй попытки оказаться в составе Вулверхэмптона, сообщает Inside Transfers.
Прошлой зимой предложение аутсайдера АПЛ не устроило братьев Суркисов, а в игре самого Владимира начался спад.
Бражко в этом сезоне провел за Динамо 22 матча: 2 гола, 1 ассист. Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
На данный момент Динамо занимает четвертую позицию в чемпионате с 26 очками в 16 матчах.
Вулверхэмптон замыкает турнирную таблицу АПЛ с двумя баллами в 16 турах.