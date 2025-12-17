Полузащитник Динамо и сборной Украины Владимир Бражко может со второй попытки оказаться в составе Вулверхэмптона, сообщает Inside Transfers.

Прошлой зимой предложение аутсайдера АПЛ не устроило братьев Суркисов, а в игре самого Владимира начался спад.

Бражко в этом сезоне провел за Динамо 22 матча: 2 гола, 1 ассист. Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

На данный момент Динамо занимает четвертую позицию в чемпионате с 26 очками в 16 матчах.

Вулверхэмптон замыкает турнирную таблицу АПЛ с двумя баллами в 16 турах.

УПЛ объявила лучших тренера и игрока 16-го тура.