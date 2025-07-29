«Вы стали легендой еще при жизни». Суркис поздравил Луческу с 80-летием
Президент Динамо высказался по поводу значительного юбилея румынского специалиста
около 3 часов назад
Бывший тренер Динамо Мирча Луческу в день ответного матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс отмечает своё 80-летие. Президент киевлян Игорь Суркис поздравил специалиста с юбилеем. Слова бизнесмена передает пресс-служба клуба.
Уважаемый Мирча! От имени футбольного клуба «Динамо» Киев и лично от себя искренне поздравляю Вас с 80-летием!
Ваш многолетний труд в футболе – это пример преданности, профессионализма и настоящей любви к игре. Вы стали легендой еще при жизни, воспитывая поколения футболистов и заслужив уважение болельщиков по всей Европе.
Для «Динамо» большая честь, что Вы были частью нашей истории. В самые сложные времена Вы принесли стабильность, веру и высокие стандарты. Ваш вклад в развитие клуба – неоценим, и мы всегда будем помнить Вашу роль в судьбе нашей команды.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, семейного тепла, радости, мира и вдохновения на долгие годы. Пусть Вас всегда сопровождают любовь близких и уважение миллионов поклонников.
С глубоким уважением и наилучшими пожеланиями, Игорь Суркис.
Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги чемпионов и следить за онлайн-трансляцией игры можно уже во вторник, 29 июля, на странице события Динамо Киев – Хамрун Спартанс на Xsport. Начало – в 21:00.
Ранее в Хамруне заявили, что готовы биться с Динамо до конца, несмотря на 0:3.