Бывший тренер Динамо Мирча Луческу в день ответного матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс отмечает своё 80-летие. Президент киевлян Игорь Суркис поздравил специалиста с юбилеем. Слова бизнесмена передает пресс-служба клуба.

Уважаемый Мирча! От имени футбольного клуба «Динамо» Киев и лично от себя искренне поздравляю Вас с 80-летием!

Ваш многолетний труд в футболе – это пример преданности, профессионализма и настоящей любви к игре. Вы стали легендой еще при жизни, воспитывая поколения футболистов и заслужив уважение болельщиков по всей Европе.

Для «Динамо» большая честь, что Вы были частью нашей истории. В самые сложные времена Вы принесли стабильность, веру и высокие стандарты. Ваш вклад в развитие клуба – неоценим, и мы всегда будем помнить Вашу роль в судьбе нашей команды.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, семейного тепла, радости, мира и вдохновения на долгие годы. Пусть Вас всегда сопровождают любовь близких и уважение миллионов поклонников.

С глубоким уважением и наилучшими пожеланиями, Игорь Суркис.