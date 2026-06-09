Сергей Разумовский

В семье футболиста сборной Грузии Георгия Цитаишвили произошло пополнение.

Бывший футболист Динамо, который на правах аренды выступает за Мец, Георгий Цитаишвили во второй раз стал отцом. У футболиста родился сын, а также он воспитывает дочь.

В семье футболиста сборной Грузии Георгия Цитаишвили произошло пополнение.

Бывший футболист Динамо, который на правах аренды выступает за Мец, Георгий Цитаишвили во второй раз стал отцом. У футболиста родился сын, а также он воспитывает дочь.

В семье футболиста сборной Грузии Георгия Цитаишвили произошло пополнение.

Бывший футболист Динамо, который на правах аренды выступает за Мец, Георгий Цитаишвили во второй раз стал отцом. У футболиста родился сын, а также он воспитывает дочь.

В семье футболиста сборной Грузии Георгия Цитаишвили произошло пополнение.

Бывший футболист Динамо, который на правах аренды выступает за Мец, Георгий Цитаишвили во второй раз стал отцом. У футболиста родился сын, а также он воспитывает дочь.

Латвийская Лиепая официально объявила об изменениях в тренерском штабе первой команды. Новым помощником главного тренера стал украинский специалист Имад Ашур. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

38-летний специалист продолжит тренерскую карьеру в чемпионате Латвии, где будет работать в штабе эстонского наставника Владимира Васильева. Именно ему Ашур будет помогать в подготовке команды к матчам, организации тренировочного процесса и работе с футболистами.

На данный момент клуб не раскрывает деталей соглашения с украинским тренером. В частности, не сообщается, на какой срок рассчитано сотрудничество сторон и какие конкретные функции будет выполнять Ашур в тренерском штабе Лиепаи.

Напомним, предыдущим местом работы Имада Ашура было Полесье. В мае прошлого года украинскийфахівець залишив посаду головного тренера житомирського клубу. Після цього він певний час перебував без офіційної тренерської роботи.

На цей момент Лієпая посідає четверте місце у турнірній таблиці латвійської Вірсліги. Команда продовжує боротьбу за місця у верхній частині чемпіонату та прагне покращити свої результати в наступних турах.