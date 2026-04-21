Сергей Разумовский

Пансерраикос добыл важную выездную победу над Панетоликосом в матче 3-го тура этапа за выживание греческой Суперлиги. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Главным героем поединка стал опытный бразильский нападающий Алекс Тейшейра. Бывший футболист Шахтёра вышел в стартовом составе Пансерраикоса и провел на поле 87 минут, за которые успел стать ключевой фигурой в победе своей команды. Форвард не только оформил результативную передачу, но и дважды отметился сам, сделав решающий вклад в итоговый успех гостей.

Хозяева открыли счет уже на 9-й минуте благодаря точному удару Бухалакиса, однако Пансерраикос быстро сумел перехватить инициативу. На 25-й минуте Риера восстановил равновесие, после чего настал черед Алекса Тейшейры. Сначала бразилец забил на 37-й минуте, вывел свою команду вперед, а сразу после перерыва еще раз огорчил соперника, оформив дубль на 48-й минуте. Уже в компенсированное время Агирре сократил отставание Панетоликоса, но спасти хозяевам не удалось.

Для 36-летнего Тейшейры это особенно важный матч, так как после перехода в Пансерраикос в январе 2026 года он только набирает форму после четырех месяцев без клуба. В настоящее время в активе у бразильца уже 3 забитых мяча и 2 результативные передачи в 12 матчах сезона, и его вклад в эту победу стал самым ярким подтверждением того, что форвард остается важной фигурой для команды.

После этого поединка Пансерраикос добыл ценные очки в борьбе за сохранение места в элитном дивизионе чемпионата Греции. Отрыв от Ларисы (24 очка против 23).

Суперлига (Греция). Группа выбывания, 3-й тур

Панетоликос – Пансерраикос 2:3

Голы: Бухалакис, 9, Агирре, 90+1 – Риера, 25, Алекс Тейшейра, 37, 48