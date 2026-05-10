Сергей Разумовский

В 36-м туре Английской Премьер-лиги Кристал Пэлас на своём поле сыграл вничью с Эвертоном — 2:2. Лондонцы дважды уступали в счёте, но сумели спастись от поражения во втором тайме.

Эвертон очень быстро вышел вперёд. Уже на 6-й минуте Джеймс Тарковски открыл счёт и дал гостям преимущество в начале встречи. Кристал Пэлас ответил ещё до перерыва: обидчик Шахтёра Исмаила Сарр восстановил равновесие, и команды ушли на перерыв с результатом 1:1.

В начале второго тайма ириски снова повели. Бету забил второй мяч Эвертона и вернул команде из Ливерпуля преимущество. Однако удержать победный счёт гости не смогли. На 77-й минуте Жан-Филипп Матета точным ударом сравнял счёт и принёс Кристал Пэлас ничью.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко провёл в составе Эвертона полный матч. Он получил жёлтую карточку, выполнил 25 точных передач из 29, что составило 86% точности. Из них 6 из 8 были выполнены в последней трети поля, ещё 4 передачи — в штрафную площадку соперника.

Также на счету Миколенко 44 касания к мячу, в том числе один в штрафной площадке соперника. Украинец выиграл 3 из 5 единоборств, среди них 3 из 4 — в воздухе. Кроме того, он сделал 4 выбивания и один раз сфолил. По итогам матча Миколенко получил оценку 6.2.

В текущем сезоне Миколенко провёл за Эвертон 34 матча и отметился одной результативной передачей. Украинец остаётся важным игроком основного состава ливерпульского клуба.

После этого результата Эвертон имеет 49 очков и занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ. За два тура до завершения сезона команда отстаёт от Брайтона, который замыкает зону еврокубков, на четыре балла.

АПЛ, 36-й тур

Кристал Пэлас – Эвертон 2:2

Голы: Сарр, 34, Матета, 77 – Тарковски, 6, Бету, 47

Кристал Пэлас: Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Канво, Муньос, Вортон, Камада, Митчелл, Сарр, Джонсон (Лерма, 80), Ларсен (Матета, 65)

Эвертон: Пикфорд, О'Брайен, Тарковски, Кин, Миколенко, Ироэгбунам, Гарнер, Рель (Джордж, 80), Дьюсбери-Холл (Алькарас, 90+4), Ндиайе, Бету (Барри, 70)

Предупреждения: Гарнер (30), Миколенко (45)