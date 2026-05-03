Главный тренер Александрии Владимир Шаран подвел итоги матча 26 тура УПЛ против Колоса (0:3). Его слова приводит УПЛ ТВ.

Очень тяжелый матч – наверное, самый тяжелый в моей карьере из-за воздушных тревог, для соперника тоже, однозначно. Но мы понимали нашу ситуацию, понимаем ее каждый день и старались, конечно, играть на победу, потому что предпосылки были во втором тайме с Эпицентром, когда команда действительно прибавила и желала победить.

Мы увидели до первого пропущенного мяча снова эту команду, но этого мало, потому что мы пропускаем - и сразу у ребят появляется неуверенность, они немного опускают руки, потом приходится в раздевалке немного по-другому разговаривать. Считаю, что во втором тайме мы играли довольно неплохо, но это максимум, наверное, этой команды, - объяснил Шаран.