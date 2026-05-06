Сергей Разумовский

Лондонский Арсенал одержал 41-ю победу в сезоне 2025/26 во всех турнирах и повторил исторический клубный рекорд.

5 мая команда Микеля Артеты на своем поле минимально победила Атлетико со счетом 1:0 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. По итогам двух встреч английский клуб оказался сильнее — 2:1 — и пробился в финал турнира.

Эта победа стала для канониров 41-й в нынешнем сезоне во всех соревнованиях. Таким образом, Арсенал повторил клубный рекорд по количеству выигранных матчей в течение одной кампании. Ранее лондонцы достигли отметки в 41 победу в сезоне-1970/71. Тогда Арсенал оформил золотой дубль, став чемпионом Англии и обладателем Кубка страны.

У команды еще есть шанс обновить это достижение. До завершения сезона Арсенал проведет еще четыре матча: три поединка в английской Премьер-лиге и финал Лиги чемпионов. В решающем матче главного еврокубка канониры сыграют против победителя полуфинальной пары ПСЖ – Бавария.

Финал Лиги чемпионов запланирован на 30 мая и состоится в Будапеште.