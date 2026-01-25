«Я чувствовал, что больше не футболист»: звезда МЮ был готов завершить карьеру в 27 лет
Аргентинец сделал откровенное признание
2 дня назад
Защитник Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес признался, что серьезно задумывался о завершении карьеры в возрасте всего 27 лет. Аргентинец пережил чрезвычайно тяжелый психологический период после серии травм, которые преследовали его с момента перехода на «Олд Траффорд».
Мартинес присоединился к «красным дьяволам» летом 2022 года за 64 миллиона евро, но в Англии его путь был омрачен постоянными проблемами со здоровьем. Самым тяжелым ударом стала травма передней крестообразной связки, полученная в феврале прошлого года в матче против Кристал Пэлас.
«Я чувствовал, что я больше не футболист. Ты постоянно чувствуешь боль и думаешь, что больше никогда не выйдешь на поле. Это полный психический и физический дисбаланс», – признался Мартинес в интервью AFA Estudio.
По его словам, в первые недели после травмы он серьезно рассматривал вариант сдаться.
Решающую роль в возвращении сыграла поддержка близких.
«Я держался за свою семью, друзей, за людей рядом. Они не позволили мне выбрать легкий путь», – отметил аргентинец.
В конце ноября Мартинес вернулся на поле и с тех пор уже провел 10 матчей за Манчестер Юнайтед.
«Именно в самые трудные моменты формируется характер. Я снова нашел себя и отдавал все, чтобы вернуться», – подытожил защитник.
В настоящее время Манчестер Юнайтед занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков в 22 матчах.
Контракт аргентинца с английским клубом действует до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.
