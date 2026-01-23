Полузащитник Бешикташа Вильфред Ндиди может в ближайшее время вернуться в английскую Премьер-лигу. По информации авторитетного журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, интерес к 29-летнему нигерийцу проявляет Манчестер Юнайтед.

Согласно данным источника, манкунианцы уже сделали Ндиди предложение о возможном сотрудничестве. В то же время финансовые условия потенциальной сделки пока не разглашаются, а переговорный процесс находится на начальной стадии.

В текущем сезоне Вильфред Ндиди провел за Бешикташ 16 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость нигерийского хавбека составляет около 10 миллионов евро.