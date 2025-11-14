Защитник сборной Украины Тарас Михавко отреагировал в эфире MEGOGO на свой дебют за национальную команду в матче пятого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции (0:4).

Для меня это был день мечты, который воплотился. Ничего страшного, хочется поблагодарить болельщиков, несмотря на результат. К сожалению, сегодня у нас не получилось. Мы старались. Где-то не хватило даже не везения, а терпения. Играли против одной из самых сильных сборных в мире. Будем двигаться дальше.

Как бы ты оценил свой дебют? Когда играешь против таких игроков, как Мбаппе, чувствуешь свой уровень, куда нужно расти. Я не хочу оценивать свою игру, это не моя задача. В целом матч был хороший, особенно первый тайм, выполняли установку тренера. Но во втором тайме немного не выдержали, пропустили гол из-за пенальти, которое такое себе было. В ворота Франции было пенальти 50 на 50, и в наши ворота было 50 на 50. Я почувствовал, что сыграл в мяч, но рефери даже не посмотрел VAR.

В моменте с пенальти я почувствовал касание мяча и касание ноги соперника. Зацепил и ногу и мяч, нужно посмотреть этот момент, проанализировать. Если это пенальти — значит я неправ.