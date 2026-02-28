Павел Василенко

Испанский защитник Эмерик Ляпорт впервые откровенно объяснил, почему решил покинуть Саудовскую профессиональную лигу и закрыть страницу карьеры в Аль-Наср. Прошлым летом 31-летний центрбек вернулся в родной Атлетик Бильбао, признав, что опыт на Ближнем Востоке не оправдал его ожиданий.

После пяти успешных лет в Манчестер Сити Ляпорт в 2023 году принял предложение из Эр-Рияда, однако уже в первый сезон почувствовал, что спортивная и жизненная среда не совсем соответствует его ценностям. В интервью RMC Sport он признался: ранее не говорил публично, но уже тогда понял, что это не то, чего он искал.

Футболист рассказал, что обсуждал ситуацию с руководством клуба, которое просило его проявить терпение. Несмотря на это, внутреннее ощущение не изменилось. Помимо профессиональных нюансов, важную роль сыграли и семейные обстоятельства — желание быть ближе к родным стало решающим фактором.

«Я никогда раньше этого не говорил, но в первый год в Саудовской Аравии я понял, что это не совсем то, чего я искал. Я говорил с клубом об этом в первый год, но они попросили меня быть терпеливым. Все осталось так же, у меня были некоторые проблемы, но ничего серьезного, с чем мы не могли бы справиться. Мы решили не продолжать на третий год. Был также семейный аспект, который был важен для меня».

Ляпорт также подтвердил интерес со стороны Марсель, однако приоритетом для него было возвращение домой. Именно поэтому он выбрал Бильбао — город, с которым связаны его корни, семья и ощущение настоящей футбольной идентичности.