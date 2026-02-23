Главный тренер Аль-Насра Жорже Жезуш может остаться в клубе еще на несколько лет. По информации источников из Саудовской Аравии, руководство команды готово предложить португальскому специалисту новый контракт до середины 2027 года.

В клубе положительно оценивают результаты работы Жезуша и заинтересованы в продолжении сотрудничества уже в следующем сезоне. В настоящее время Аль-Наср возглавляет турнирную таблицу национального чемпионата.

Ранее сообщалось, что будущее наставника может зависеть от решения Криштиану Роналду. СМИ предполагали, что Жезуш покинет команду, если его соотечественник покинет клуб летом. Однако недавно звездный нападающий заявил о намерении остаться.

Жорже Жезуш возглавил Аль-Наср в июле прошлого года и быстро вывел команду на лидирующие позиции в чемпионате.