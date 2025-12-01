Павел Василенко

Главная звезда Барселоны Ламин Ямаль заявил, что не стремится стать новым Лионелем Месси и уже устал от постоянных сравнений с легендарным аргентинцем.

Это противопоставление казалось неизбежным: оба прошли через знаменитую Ла Масию и выступают на одной позиции.

Ямаль подчеркивает, что стремится идти своим собственным путем и создавать свою уникальную историю в футболе.

«Я считаю Месси лучшим игроком всех времен, но он знает, что я тоже хороший футболист. Если мы будем играть друг против друга, между нами будет только уважение. Он понимает, что я не пытаюсь копировать его, подражать его стилю или носить десятку, как он. Я хочу идти своим путем», – сказал Ямаль в комментарии CBS.

Напомним, что недавно Ямаль занял второе место в голосовании за «Золотой мяч», уступив Усману Дембеле.