Сергей Разумовский

В третьем туре испанской Ла Лиги Барселона одержала уверенную домашнюю победу над Райо Вальекано. Каталонцы провели результативный матч и разгромили соперника со счетом 5:2.

Главными героями встречи стали Ламин Ямаль и Рафинья. Испанский вингер оформил дубль, а бразилец записал на свой счет два забитых мяча и результативную передачу.

Несмотря на итоговый разгром, счет открыли гости. На 12-й минуте Камельо воспользовался возможностью и вывел Райо Вальекано вперед. Барселона быстро отреагировала на пропущенный мяч и уже к середине первого тайма не только сравняла счет, но и вышла вперед.

На 19-й минуте Рафинья реализовал свой момент и восстановил равновесие. Еще через две минуты Ямаль забил второй мяч каталонцев, завершив стремительный камбэк хозяев.

Перед перерывом Барселона могла увеличить преимущество. Жюль Кунде отправил мяч в сетку ворот Райо Вальекано, однако после проверки эпизода арбитры зафиксировали офсайд и отменили взятие ворот.

В начале второго тайма команда из Мадрида снова сократила отставание. На 51-й минуте Лежен срезал мяч в свои ворота, чем помог Барселоне вернуть преимущество в два гола.

Вскоре каталонцы окончательно перехватили контроль над игрой. Рафинья на 71-й минуте оформил дубль и сделал счет 4:2. В конце встречи Ямаль также забил во второй раз, установив окончательный результат – 5:2.

Перед поединком Барселоны Осасуна на собственном поле минимально победила Хетафе. Единственный гол в встрече хозяева забили в конце первого тайма. Будимир уверенно реализовал пенальти, назначенный в компенсированное к первому тайму время.

После трех туров Барселона набрала девять очков и занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Каталонцы опережают Реал по дополнительным показателям. Осасуна благодаря победе над Хетафе также улучшила свое положение в чемпионате и сенсационно занимает пятое место.

Ла Лига, третий тур

Осасуна – Хетафе 1:0

Гол: Будимир, 45+2 (пен.)

Барселона – Райо Вальекано 5:2

Голы: Рафинья, 19, 71, Ямаль, 21, 90, Лежен, 51 (автогол) – Камельо, 12, 59

Видео: MEGOGO