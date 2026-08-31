Ямаля прорвало: Барселона разгромила «любимый» клуб Зозули
Дубль Камельо не помог Райо Вальекано
В третьем туре испанской Ла Лиги Барселона одержала уверенную домашнюю победу над Райо Вальекано. Каталонцы провели результативный матч и разгромили соперника со счетом 5:2.
Главными героями встречи стали Ламин Ямаль и Рафинья. Испанский вингер оформил дубль, а бразилец записал на свой счет два забитых мяча и результативную передачу.
Несмотря на итоговый разгром, счет открыли гости. На 12-й минуте Камельо воспользовался возможностью и вывел Райо Вальекано вперед. Барселона быстро отреагировала на пропущенный мяч и уже к середине первого тайма не только сравняла счет, но и вышла вперед.
На 19-й минуте Рафинья реализовал свой момент и восстановил равновесие. Еще через две минуты Ямаль забил второй мяч каталонцев, завершив стремительный камбэк хозяев.
Перед перерывом Барселона могла увеличить преимущество. Жюль Кунде отправил мяч в сетку ворот Райо Вальекано, однако после проверки эпизода арбитры зафиксировали офсайд и отменили взятие ворот.
В начале второго тайма команда из Мадрида снова сократила отставание. На 51-й минуте Лежен срезал мяч в свои ворота, чем помог Барселоне вернуть преимущество в два гола.
Вскоре каталонцы окончательно перехватили контроль над игрой. Рафинья на 71-й минуте оформил дубль и сделал счет 4:2. В конце встречи Ямаль также забил во второй раз, установив окончательный результат – 5:2.
Перед поединком Барселоны Осасуна на собственном поле минимально победила Хетафе. Единственный гол в встрече хозяева забили в конце первого тайма. Будимир уверенно реализовал пенальти, назначенный в компенсированное к первому тайму время.
После трех туров Барселона набрала девять очков и занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Каталонцы опережают Реал по дополнительным показателям. Осасуна благодаря победе над Хетафе также улучшила свое положение в чемпионате и сенсационно занимает пятое место.
Ла Лига, третий тур
Осасуна – Хетафе 1:0
Гол: Будимир, 45+2 (пен.)
Барселона – Райо Вальекано 5:2
Голы: Рафинья, 19, 71, Ямаль, 21, 90, Лежен, 51 (автогол) – Камельо, 12, 59
Видео: MEGOGO