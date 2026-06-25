Александр Сукманский

В третьем туре группового этапа чемпионата мира-2026 сборная Японии встретится со Швецией в матче, который может определить итоговое распределение мест в группе F.

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Японская команда успешно проводит турнир. После ничьи с Нидерландами (2:2) подопечные Хадзимэ Мориясу уверенно победили Тунис со счётом 4:0. Перед заключительным туром японцы занимают второе место в группе и гарантируют себе выход в плей-офф в случае избежания поражения. Также они сохраняют шансы на первую позицию.

Беспроигрышная серия Японии на чемпионатах мира насчитывает уже четыре матча. В случае положительного результата команда может стать лишь второй сборной Азии после Южной Кореи, которая проведёт пять подряд матчей мундиаля без поражений.

Швеция начала турнир с убедительной победы над Тунисом (5:1), однако во втором туре потерпела поражение с таким же счётом от Нидерландов. Перед решающим поединком скандинавы нуждаются в победе, чтобы гарантированно финишировать в зоне прямого выхода в плей-офф.

История также на стороне шведов: на чемпионатах мира они ещё ни разу не проигрывали представителям Азии, одержав две победы и один раз сыграв вничью.

Среди ключевых футболистов Японии стоит отметить Даити Камаду, который отличался голами в обоих матчах группового этапа. В составе Швеции одним из лидеров атаки остаётся Антони Эланга, который забил в предыдущем туре.

Перед игрой у японцев вызывает беспокойство состояние Такефуси Кубо, который имеет проблемы с коленом. В то же время Швеция подходит к встрече без кадровых потерь.

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Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Япония — Швеция так: коэффициент на победу Японии — 1.87, на победу Швеции — 4.47. Кто выйдет сильнее — выбирай свой вариант на ggbet.ua. Всё будет GG!

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