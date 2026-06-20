Грэм Поттер — о поражении 1:5 от Нидерландов: «Из этого опыта мы извлечем много уроков»
Специалист рассказал о фланговой угрозе соперника и провальном начале игры
около 3 часов назадПодписаться в
Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против национальной сборной Нидерландов.
Специалист отдал должное уровню соперника и отметил, что этот неудачный поединок должен стать полезным опытом для шведской команды в будущем. Слова приводит пресс-служба ФИФА.
Мы играли с очень хорошей командой. Соперник создавал опасные моменты на флангах. Первый гол был забит после длинного паса, с которым мы не очень хорошо справились. Первый тайм мы начали не лучшим образом. Это один из тех случаев, из которых мы извлечем много уроков. Иногда такой опыт просто необходим. Я не думал, что матч сложится именно так, но нам нужно извлечь из него уроки.
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