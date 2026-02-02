Яремчук о трансфере в Лион: «Рад быть здесь»
Роман попробует себя в Лиге 1
около 2 часов назад
Роман Яремчук / Фото - Instagram
Новичок Лиона Роман Яремчук высказался о переходе из Олимпиакоса на правах аренды. Его слова приводит пресс-служба клуба.
Я действительно очень рад быть здесь и воссоединиться с Клинтоном Матой, с которым я вместе играл в Брюгге». Я также хорошо знаком с Паулу Фонсекой, главным тренером команды. Атмосфера на стадионе «Групама» прошлой ночью сразу поразила меня, и я уже с нетерпением жду игры перед этими болельщиками, - сказал Яремчук.
В нынешнем сезоне Яремчук провел 16 матчей на клубном уровне, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.