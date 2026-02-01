Прошлым летом английский форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд перешел в Барселону на правах годичной аренды с опцией возможного выкупа.

Зимой этого года Рубен Аморим покинул пост главного тренера «красных дьяволов», а до конца сезона команду возглавил Майкл Каррик. Уже появляется информация, что летом Каррик может получить предложение о постоянном контракте.

Кроме того, по последним данным Transfer News Life, наставник определился с будущим Рэшфорда и предпочитает вернуть форварда обратно в Манчестер Юнайтед.

В этом сезоне Маркус провел за Барселону 31 матч, забил 9 голов и сделал 12 результативных передач. Действующий контракт игрока с Манчестером Юнайтед рассчитан до 2028 года.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед принял историческое решение.