Яремчук сменил Олимпиакос на Лион
Аренда без права выкупа
25 минут назад
Роман Яремчук / Фото - Олимпик Лион
Лион объявил о переходе на правах аренды форварда Олимпиакоса и сборной Украины Романа Яремчука, сообщает официальный сайт клуба.
30-летний футболист в последний день зимнего трансферного окна присоединился к команде Паулу Фонсеки.
По данным Transfermarkt, Олимпиакос заплатил за аренду Яремчука 1.5 миллиона евро.
В текущем сезоне Яремчук провел 16 матчей на клубном уровне, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.