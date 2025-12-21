Украинский форвард Олимпиакоса Роман Яремчук отметил, что прилагает максимум усилий, чтобы чаще выходить на поле. Он подчеркнул, что стремится показать все свои способности, получив больше игрового времени в ближайших матчах.

«В футболе всё меняется очень быстро. Я работаю одно и то же каждый день и стараюсь выкладываться на полную. Я попробую, выделив больше времени, показать свои качества.

Моя мотивация не меняется. Я всегда усердно работаю. Для меня не имеет значения, играю ли я пять минут, три или тридцать секунд. Я всегда постараюсь сделать всё возможное для команды. Если я буду играть больше, это будет фантастически. Если нет, ничего не изменится», – цитирует Яремчука издание Тo10.