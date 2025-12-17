Яремчук забил за Олимпиакос в матче Кубка Греции
Украинец провёл весь матч
1 день назад
Фото - Getty Images
Олимпиакос на своем поле сыграл против Ираклиса в матче пятого тура Кубка Греции. Встреча закончилась со счетом 6:0 в пользу команды Хосе Луиса Мендилибара.
В стартовом составе хозяев вышел украинский нападающий Роман Яремчук, который отметился забитым голом на 51-й минуте.
После этого матча Олимпиакос занимает первое место в турнирной таблице Кубка Греции с 12 очками, что дает ему прямую путевку в 1/4 финала турнира.
Кубок Греции, 5-й тур.
Олимпиакос – Ираклис – 6:0
Голы: Язиджи, 12, Калогеропулос, 21, Родинеи, 40, Шикиньо, 45, Яремчук, 52, Рецос, 70.
