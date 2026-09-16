Сергей Разумовский

Украинская Премьер-лига определила лучших тренера и футболиста по итогам шестого тура чемпионата Украины.

Лучшим тренером тура признан Фран Фернандес (Карпаты). Под его руководством львовская команда на выезде победила Колос со счетом 2:0.

В тройку претендентов на награду также вошли Игорь Костюк (Динамо) и Виталий Пономарев (ЛНЗ). Победителя определили по результатам опроса ведущих, экспертов и комментаторов УПЛ ТВ, а также представителей украинских спортивных медиа.

Лучшим футболистом шестого тура стал Андрей Ярмоленко (Динамо). В матче против Эпицентра, который завершился победой киевлян со счетом 3:0, вингер открыл счет.

Этот гол стал для Ярмоленко 124-м в высшем дивизионе чемпионата Украины. Благодаря результативному удару он повторил рекорд бывшего нападающего Динамо Максима Шацких.

Второе место в голосовании занял Назарий Русин (Карпаты). В пятерку лучших футболистов тура также вошли Теди Цара (ЛНЗ), Роман Мысак (Карпаты) и Матвей Пономаренко (Динамо).

Также УПЛ опубликовала символическую сборную шестого тура сезона 2026/27. В нее вошли представители шести клубов чемпионата Украины.

Символическая сборная шестого тура УПЛ

Вратарь: Роман Мысак (Карпаты).

Защитники: Александр Драмбаев (ЛНЗ), Эдуард Сарапий (Полесье), Валерий Бондарь (Шахтер), Игорь Пердута (Заря).

Полузащитники: Олег Очеретько (Шахтер), Джастин Лонвейк (Динамо), Назарий Русин (Карпаты), Андрей Ярмоленко (Динамо).

Форварды: Матвей Пономаренко (Динамо), Теди Цара (ЛНЗ).

Наибольшее представительство в символической сборной имеет Динамо – три футболиста. По два игрока делегировали Карпаты, Шахтер и ЛНЗ. Полесье и Заря представлены по одному футболисту.