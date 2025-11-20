Арсений Батагов продолжает оставаться основным центральным защитником Трабзонспора, демонстрируя стабильную и уверенную игру.

По данным legioners.ua, интерес к 22-летнему украинцу проявляют сразу четыре клуба английской Премьер-лиги: Брентфорд, Брайтон, Кристал Пэлас и Фулхэм. Ожидается, что трансфер может произойти в ближайшее время.

В текущем сезоне Батагов провел 11 матчей за турецкий клуб, получил одну желтую карточку и пока не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Трабзонспор продолжает переговоры с Шахтером относительно Бондаренко.