Батагов заинтересовал сразу четыре клуба АПЛ
Украинец проявил себя в Трабзонспоре
около 2 часов назад
Арсений Батагов/фото: Трабзонспор
Арсений Батагов продолжает оставаться основным центральным защитником Трабзонспора, демонстрируя стабильную и уверенную игру.
По данным legioners.ua, интерес к 22-летнему украинцу проявляют сразу четыре клуба английской Премьер-лиги: Брентфорд, Брайтон, Кристал Пэлас и Фулхэм. Ожидается, что трансфер может произойти в ближайшее время.
В текущем сезоне Батагов провел 11 матчей за турецкий клуб, получил одну желтую карточку и пока не отметился результативными действиями.
