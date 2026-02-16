Арсенал столкнулся с новыми проблемами в составе после кубкового матча против Уигана (4:0). В воскресенье в список травмированных попали защитник Бен Уайт и полузащитник Рикардо Калафьори.

Калафьори должен был выйти в стартовом составе, но получил повреждение во время разминки перед матчем. Уайт покинул поле за десять минут до финального свистка.

Главный тренер Микель Артета отметил, что окончательное состояние игроков станет известно в ближайшие 48 часов. Также игру пропустил Мартин Эдегор, который продолжает восстановление после травмы, полученной в матче с Брентфордом.