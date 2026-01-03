Ювентус дома не смог обыграть Лечче в матче с нереализованным пенальти.
Команды сыграли вничью
В матче 18-го тура Серии А Ювентус на своем стадионе принимал Лечче. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
Гости вышли вперед в компенсированное время к первому тайму – отличился Ламек Банда. Ювентус сравнял на начале второго тайма благодаря точному удару Венстона Маккенни.
Хозяева имели прекрасный шанс добиться победы, но на 66-й минуте Джонатан Дэвид не реализовал пенальти.
На данный момент Ювентус занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 33 очка. Лечче - 16-й с 17 баллами.
Серия А, 18-й тур
Ювентус – Лечче – 1:1
Голы: Маккенни, 49 – Банда, 45+2.
