Главный тренер Ювентуса Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча 18 тура Серии А против Кальяри. Его слова приводит TuttomercatoWEB.

Комо в прошлый раз победил Лечче с солидным результатом, но если посмотреть на то, как все сложилось. Умение страдать — это часть футбола, и мы также попытаемся сыграть, с 1-й до 95-й минуты, но нам придется посмотреть, что сделает наш соперник, и иногда нам нужно реагировать.

Лечче — очень уважаемый, исторический клуб, который выпустил нескольких важных игроков. Риск всегда заключается в том, что игра не всегда идет по твоему плану, но всегда нужно выкладываться на полную. Мы хотим быть замечательными, но всегда побеждать, — пояснил Спаллетти.