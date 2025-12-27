Ювентус на выезде обыграл Пизу, одержав третью победу подряд
Мячи были забиты во втором тайме
11 минут назад
Фото - Getty Images
В матче 17-го тура Серии А Пиза на своем поле принимала Ювентус. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0, которая стала для них третьей подряд.
На 73-й минуте Артуро Калабрези забил автогол, а в добавленное время отметился Кенан Йылдыз.
Пиза занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Серии А с 11 очками, Ювентус – третий (32 балла).
Серия А, 17-й тур
Пиза – Ювентус – 0:2
Голы: Калабрези, 73 (автогол), Йылдыз, 90+2.
