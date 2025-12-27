Павел Василенко

В матче 17-го тура Серии А Пиза на своем поле принимала Ювентус. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0, которая стала для них третьей подряд.

На 73-й минуте Артуро Калабрези забил автогол, а в добавленное время отметился Кенан Йылдыз.

Пиза занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Серии А с 11 очками, Ювентус – третий (32 балла).

Серия А, 17-й тур

Пиза – Ювентус – 0:2

Голы: Калабрези, 73 (автогол), Йылдыз, 90+2.