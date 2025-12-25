Каталонская Барселона и туринский Ювентус заинтересованы в центральном защитнике Борнмута Маркосе Сенеси.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, оба клуба внимательно следят за ситуацией вокруг аргентинца, чей контракт с английской командой завершается после окончания сезона.

В нынешнем розыгрыше АПЛ 28-летний Сенеси принял участие в 16 матчах и отметился тремя результативными передачами. Барселона и Ювентус рассматривают варианты подписания футболиста либо на правах свободного агента, либо через полноценный трансфер летом.

Ранее сообщалось, что Барселона рассматривает вариант с продлением контракта с Кристенсеном.