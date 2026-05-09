Сергей Разумовский

В 36-м туре итальянской Серии А Ювентус одержал минимальную выездную победу над Лечче. Туринская команда выиграла со счетом 1:0, а единственный мяч был забит уже на старте встречи.

Героем эпизода стал Душан Влахович, который отличился на первой минуте и быстро вывел Ювентус вперед. В дальнейшем гости имели несколько шансов увеличить преимущество, однако дважды взятие ворот отменяли из-за офсайда.

На 48-й минуте Влахович мог оформить дубль, но гол сербского форварда не засчитали из-за положения вне игры. Впоследствии, на 59-й минуте, Ювентус снова забил — на этот раз отличился Калюлу, однако и его мяч был отменен из-за офсайда.

Несмотря на это, команда из Турина удержала минимальное преимущество и заработала важные три очка. После этой победы Ювентус набрал 68 очков и обошел Милан в борьбе за место в топ-3 Серии А. В то же время у россонери остается матч в запасе, так что ситуация в таблице еще может измениться.

Серия А, 36-й тур

Лечче – Ювентус 0:1

Гол: Влахович, 1

Лечче: Фальконе, Вейга (Хельгасон 70), Габриэль, Зиберт, Галло, Рамадани, Л. Кулибали, Нгом (Жан 62), Пьерыотти, Хеддира (Камарда 75), Банде (Ндри 76)

Ювентус: Ди Грегорио, Калулу, Бремер, Келли, Камбьязо (Дэвид 83), Локателли, Копмейнерс, МакКенни (Гатти 86), Консайсау (Жегрова 83), Влахович (Холм 77), Йылдыз (Бога 83)

Предупреждения: Жан 82 – Консайсау 80