Сергей Разумовский

В матче 26-го тура Первой лиги Буковина одержала выездную победу над Подольем со счетом 2:0. Успешный результат позволил черновицкой команде официально оформить чемпионство еще до завершения сезона.

После 26 проведенных поединков Буковина имеет в своем активе 72 очка. Такой показатель позволил команде досрочно гарантировать первое место в турнирной таблице и выиграть текущий розыгрыш Первой лиги.

Ближайший преследователь в чемпионате — Черноморец — в настоящее время отстает на 18 очков, имея при этом одну игру в запасе. Однако даже при условии побед во всех матчах одесский клуб уже не сможет догнать лидера, поэтому черновицкий коллектив досрочно обеспечил себе финиш на первой позиции.

Для Буковины это историческое достижение, ведь клуб впервые стал победителем Первой лиги. До этого лучшим результатом команды было второе место, которое черновчане заняли в сезоне 1995/96.

Стоит отметить, что повышение в классе команда оформила еще раньше. 18 апреля Буковина досрочно обеспечила себе выход в Украинскую Премьер-лигу. Таким образом клуб вернется в элитный дивизион украинского футбола впервые за многие годы — последний раз черновчане выступали там в сезоне 1993/94, когда турнир еще носил название Высшая лига.

Первая лига, 26-й тур

Подолье – Буковина 0:2

Голы: Сакив, 55, Тищенко, 82