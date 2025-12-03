Павел Василенко

Сегодня состоялась тренировка ПСЖ, на которой отсутствовал основной голкипер команды Люка Шевалье.

Вратарь пропустил занятие, так как его лодыжка еще полностью не восстановилась после повреждения в предыдущей игре.

Тренерский штаб внимательно следит за его состоянием. Голкипер ПСЖ под вопросом для матча против Ренна в эту субботу, сообщает RMCsport.

Отметим, что резервным вратарем парижского клуба является россиянин Матвей Сафонов, который в этом сезоне еще не играл.

Таким образом, следующий матч ПСЖ может стать первым, в котором украинский защитник Илья Забарный сыграет вместе с российским голкипером.

В текущем сезоне украинец сыграл 16 матчей за команду Луиса Энрике и забил один гол.