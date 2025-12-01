В ПСЖ очередная неприятность из-за травмы. В матче против Монако повреждение ноги получил основной голкипер парижан Лука Шевалье.

В субботу вечером вратарь, заметно прихрамывая, покинул стадион Луи II и направился к командному автобусу. К утру воскресенья отёк так и не спал. В ближайшие дни Шевалье пройдет лечение, а его участие в следующем туре Лиги 1 против Ренна всё ещё под вопросом, сообщает ViPSG.

В случае его отсутствия место в воротах, скорее всего, доверят россиянину Матвею Сафонову. Если Илья Заборный выйдет на поле 6 декабря, ему впервые придётся действовать в одной команде с игроком из России.

После 14 туров ПСЖ набрал 30 очков и занимает вторую строчку в таблице чемпионата Франции. Ранее капитан ПСЖ встал на защиту Заборного после критики во французских СМИ.