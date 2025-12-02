Бывший футболист Арсенала и сборной Франции Гаэль Клиши высказался о украинском защитнике ПСЖ Илье Забарном, который присоединился к парижскому клубу после успешного сезона в АПЛ.

Новым игрокам, например тому, кто перешел из Борнмута, нужно дать время. Я знаю, что в футболе этого времени мало, но он провел исключительный сезон в АПЛ. Это новый взгляд на футбол, новый способ защиты с гораздо большим пространством сзади, потому что в Борнмуте этого не было.

Он будет делать ошибки, но с такими парнями ПСЖ сможет выиграть трофеи, потому что Кампуш и Луис Энрике пока не допускали серьезных ошибок в подборе игроков, – передает слова Клиші After Foot.

Свой следующий матч ПСЖ проведет в чемпионате Франции против Ренна в субботу, 6 декабря.