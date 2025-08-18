Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный после победного матча с Нантом (1:0) выразил мнение о французском вингере Усмане Дембеле, отметив, что он заслуживает победы в борьбе за «Золотой мяч».

«Всегда мечтал играть вместе с Дембеле. Он невероятно талантлив технически, и хорошо, что он в нашей команде. Он абсолютно заслуживает «Золотой мяч», он выиграл все и был лучшим игроком прошлого сезона», — сказал Забарный для Tayo.

В прошлом сезоне Дембеле провел 53 матча на клубном уровне во всех турнирах, забил 35 голов и сделал 16 результативных передач. По данным Transfermarkt, его стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

Следующий матч ПСЖ пройдет 22 августа дома против Анже в рамках Лиги 1, начало встречи в 21:45 по киевскому времени. Напомним, что за трансфер Забаранного парижский клуб заплатил английскому Борнмуту 63 миллиона евро без учета бонусов.